Corriere dello Sport: “Palermo, Castori tra Inzaghi e un record da A”

PALERMO – Il Palermo sale sull’ottovolante e guarda all’ottava vittoria consecutiva in casa, un traguardo che riporterebbe alle stagioni magiche della Serie A. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero sono fermi a sette successi di fila al “Barbera”, proprio come accadde per due anni consecutivi nell’era della massima serie, quando però l’ottava rimase sempre un tabù.

Stavolta, però, l’ostacolo è di quelli durissimi. Il Südtirol arriva in Sicilia in grande salute: imbattuto da sette giornate con 17 punti conquistati contro i 15 del Palermo nello stesso arco temporale. E, ampliando lo sguardo, una sola sconfitta nelle ultime undici gare. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia anche un altro dato: Castori è uscito indenne da campi complicati come Frosinone e Monza, pareggiando 2-2 e 1-1 contro dirette concorrenti dei rosanero.

Non solo. Gli altoatesini hanno costruito una tradizione favorevole al “Barbera”, con due vittorie negli ultimi tre anni. Numeri che raccontano la delicatezza della sfida.

Forza mentale e spinta del pubblico

Il Palermo dovrà fare leva sulla forza mentale mostrata negli ultimi mesi. Il ritmo delle squadre di vertice è altissimo e ogni dettaglio può fare la differenza. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il sostegno del pubblico resta un fattore chiave: nonostante il lieve calo di presenze dovuto alle condizioni climatiche, sono attesi oltre 22.000 spettatori.

Bomber e assist man

A fare la differenza, finora, è stata la capacità di sbloccare le partite. Il Palermo può contare sul miglior marcatore della Serie B: Pohjanpalo, 16 reti in 25 gare, numeri che – ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – superano anche il rendimento della sua seconda stagione a Venezia chiusa a quota 22 complessiva.

Accanto al bomber finlandese c’è il secondo miglior assist man del campionato: Palumbo, a quota 9, dietro solo a Calò del Frosinone. Ha già superato gli 8 assist di Ranocchia della passata stagione, diventando un’arma costante sui calci piazzati. Proprio sui palloni inattivi, lavorati con insistenza in allenamento, Inzaghi trova un “bonus” decisivo.

La corsa all’ottava è lanciata. Ma contro un Südtirol in piena corsa, serviranno nervi saldi, qualità e un Barbera pronto a spingere.