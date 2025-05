Palermo subito al lavoro verso il Frosinone. Il report

Dopo la sconfitta per 2 a 1 di ieri, domenica 4 maggio, sul campo del Cesena, il Palermo scenderà in campo venerdì 9 maggio contro il Frosinone. I rosanero dovranno necessariamente ottenere i tre punti per evitare una mancata qualificazione ai playoff. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rosanero ha pubblicato il report della seduta di allenamento odierna:

“È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara casalinga contro il Frosinone.

Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita contro il Cesena.

Il resto del gruppo ha svolto un lavoro di forza in palestra”.