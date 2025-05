Frosinone: seduta mattutina in vista del Palermo. Il report

Non c’è tempo di riposare: dopo la 37esima giornata andata in scena nella giornata di ieri, domenica 4 maggio, la Serie B scenderà nuovamente in campo tra quattro giorni. Venerdì 9 maggio, al “Renzo Barbera”, il Frosinone affronterà il Palermo per cercare di ottenere punti preziosi in ottica salvezza. La squadra ciociara si è allenata stamattina e, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report della seduta odierna:

“Ripresa degli allenamenti e seduta mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Bianco che iniziano a preparare la partita contro il Palermo. Scarico per chi ha giocato. Attivazione, esercitazione a campo ridotto e partita per gli altri, questo il programma odierno. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino”.