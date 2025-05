Coda fa 135 in Serie B e raggiunge Schwoch: l’omaggio della Lega

Grazie alla rete del definitivo 2 a 2 rifilata ieri pomeriggio al Catanzaro, Massimo Coda raggiunge Stefan Schwoch a quota 135 nella classifica marcatori all-time della Serie B. Un traguardo storico che la Lega ha voluto evidenziare e sottolineare sul proprio sito ufficiale:

“Massimo Coda ha agganciato a quota 135 gol Stefan Schwoch come miglior realizzatore nella storia della Serie B (contando solo la regular season); tuttavia, il giocatore della Sampdoria è riuscito a ottenere questo bottino in nove stagioni, mentre Schwoch in 12.

Nella ‘regular season’ l’attaccante di Cava de’ Tirreni ha giocato 313 match, con sei maglie differenti dal suo esordio in B avvenuto nel 2015/16 con la Salernitana. Da quella annata Coda è andato in doppia cifra in sette delle nove stagioni disputate in B: più di qualsiasi altro giocatore nel torneo cadetto (in questo campionato, attualmente, è a quota otto).

Dall’esordio in B è il giocatore che ha trovato il gol contro più avversarie differenti nella competizione: 45, almeno sette in più rispetto a qualsiasi altro (secondo, a 38, c’è Afredo Donnarumma). Infine Coda è uno dei due giocatori ad avere segnato una marcatura multipla in 16 partite differenti al pari, sempre, di Donnarumma”.