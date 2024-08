Palermo, Stulac saluta i tifosi: «Grazie per questi due anni bellissimi, meritate il meglio»

Leo Stulac ha lasciato ufficialmente il Palermo per trasferirsi alla Reggiana.

Attraverso il proprio profilo Instagram il centrocampista ha pubblicato un post per salutare cosi i suoi ex tifosi:

“Questo momento non lo scorderò mai, mi resterà sempre nel cuore come tutti voi. Grazie Palermo per questi 2 anni bellissimi vi auguro il meglio perche lo meritate. Forza Palermo sempre”.

