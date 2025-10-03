Repubblica: “Infortuni, squalifiche e modulo. A La Spezia Inzaghi cambia i rosa”

Il Palermo chiude a La Spezia il suo ciclo più intenso della stagione. Dopo aver affrontato Sudtirol, Bari, Udinese, Cesena e Venezia in appena sedici giorni, i rosanero sono attesi al “Picco” per l’ultima sfida prima della sosta. Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la squadra di Inzaghi ha dato segnali di calo fisico, ma resta viva e con l’obiettivo di chiudere bene questa fase per ripartire con rinnovato slancio.

Il pareggio contro il Venezia ha confermato la solidità difensiva, con una retroguardia che ha incassato appena due reti ed è finora la migliore della Serie B. Tuttavia, come ricorda Geraci su la Repubblica Palermo, Inzaghi dovrà rinunciare a Ceccaroni, espulso nell’ultimo turno. A sinistra dovrebbe esserci spazio per Veroli, che ha già esordito in Coppa Italia e a Bolzano, mentre a destra si contendono una maglia Pierozzi e Diakité. Al centro della linea difensiva è confermatissimo Bani.

Le scelte di centrocampo e attacco

A centrocampo mancherà ancora Ranocchia, il cui rientro è atteso dopo la pausa. Toccherà a Segre e a uno tra Blin (favorito) e Gomes guidare la mediana, con Augello e uno tra Pierozzi e Diakité sulle corsie. In avanti, come riportato da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Palumbo resta in ballottaggio sulla trequarti, con Brunori che cerca il primo gol stagionale e Gyasi che può essere impiegato sia da esterno che da supporto offensivo.

Il riferimento centrale sarà ancora Pohjanpalo, ma non è da escludere che Inzaghi possa variare il sistema passando al 3-5-2 già visto al “Barbera”: in quel caso, spazio a un centrocampista in più e tandem d’attacco formato da Brunori e dal finlandese.

Le motivazioni

Il Palermo cerca una vittoria che manca da due giornate per rilanciare la corsa ai piani alti. Ma anche lo Spezia di D’Angelo, come ricorda ancora Geraci su la Repubblica Palermo, ha bisogno di punti dopo otto partite senza successi tra vecchia e nuova stagione. Al “Picco” sarà dunque una sfida di motivazioni, con i rosanero che devono puntare sulla propria voglia di Serie A per andare alla sosta con fiducia.