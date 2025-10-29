Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noto il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Sosta
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 7ª giornata
PALERMO-AVELLINO
Domenica 2 novembre, ore 10.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 17 MASCHILE
Sosta
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 7ª giornata
JUVE STABIA-PALERMO
Domenica 2 novembre ore 14.00 – Castellammare di Stabia, Stadio Romeo Menti
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 7ª giornata
JUVE STABIA-PALERMO
Domenica 2 novembre ore 12.00 – Castellammare di Stabia, Stadio Romeo Menti