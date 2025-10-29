Palermo primavera, Del Grosso: «Bisogna fare i complimenti all’Entella, si è dimostrato più forte sotto ogni aspetto»

In seguito alla sconfitta per 3-0 rimediata dal Palermo primavera nel match di Coppa Italia primavera contro la Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni l’allenatore dei rosanero Cristiano Del Grosso.

Questo il suo commento sull’incontro:

«È stata una buona prova: abbiamo dato minutaggio a diversi ragazzi che finora avevano avuto meno spazio e ho avuto buone risposte da parte di tutto il gruppo. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare le qualità dei calciatori a nostra disposizione. Il primo gol ci ha penalizzato molto, ma bisogna fare i complimenti all’Entella che oggi si è dimostrata una squadra più forte sotto ogni aspetto»