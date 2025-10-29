Palermo verso il Pescara: domani Inzaghi in conferenza stampa

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Appuntamento con le parole di Filippo Inzaghi. Si terra domani alle 17.30, presso il Palermo CFA, la conferenza stampa dell’allenatore dei rosanero. Il tecnico presenterà la sfida casalinga di Sabato contro il Pescara, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.

Sarà l’occasione per far il punto sulla brutta sconfitta casalinga rimediata ieri contro il Monza, e dare la carica all’ambiente demoralizzato dagli ultime brutte prestazioni. Inzaghi analizzerà le insidie del match contro gli Adriatici, reduci dal pareggio casalingo contro l’Avellino.

Ultimissime

Pescara in emergenza verso il Palermo: operato Pellacani e alcuni calciatori in dubbio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Palermo primavera, Del Grosso: «Bisogna fare i complimenti all’Entella, si è dimostrato più forte sotto ogni aspetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Palermo verso il Pescara: domani Inzaghi in conferenza stampa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Palermo, riprende la preparazione in vista del Pescara: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025