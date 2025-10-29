Palermo verso il Pescara: domani Inzaghi in conferenza stampa
Appuntamento con le parole di Filippo Inzaghi. Si terra domani alle 17.30, presso il Palermo CFA, la conferenza stampa dell’allenatore dei rosanero. Il tecnico presenterà la sfida casalinga di Sabato contro il Pescara, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.
Sarà l’occasione per far il punto sulla brutta sconfitta casalinga rimediata ieri contro il Monza, e dare la carica all’ambiente demoralizzato dagli ultime brutte prestazioni. Inzaghi analizzerà le insidie del match contro gli Adriatici, reduci dal pareggio casalingo contro l’Avellino.