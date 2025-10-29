Palermo, riprende la preparazione in vista del Pescara: il report

È ripresa oggi a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara casalinga contro il Pescara, in programma per sabato 1 Novembre alle ore 19.30

Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Monza. Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un lavoro di forza e una trasformazione in campo con sprint e cross. A concludere la seduta small sided games 5 vs 5