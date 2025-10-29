Juve: il primo acquisto di SPALLETTI | Serve per il nuovo modulo del mister

La Juventus riparte con aria nuova.

Luciano Spalletti alla Juventus: un’ipotesi che nelle ultime ore ha preso sempre più corpo dopo l’esonero di Igor Tudor. Il tecnico toscano sarebbe in pole position per la panchina bianconera, forte anche dell’appoggio di Gianluigi Buffon, con cui ha collaborato durante l’esperienza da commissario tecnico dell’Italia. L’idea piace anche a parte della dirigenza juventina, che valuta il profilo di Spalletti come garanzia di esperienza e solidità per un nuovo ciclo tecnico.

Intervistato da Sky Sport a margine di un evento pubblicitario realizzato insieme a Francesco Totti, Spalletti ha preferito mantenere un profilo basso, evitando conferme dirette: “Io sto bene, naturalmente ho l’ambizione di rimettere a posto ciò che mi è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che poi ti passa davanti”. Quando gli è stato chiesto di un possibile incontro con la Juventus e il direttore Comolli, ha risposto con ironia: “Pensavo che qui si parlasse dello spot…”.

Sul conto di Tudor, l’ex tecnico di Napoli e Roma ha speso parole sincere e di grande rispetto. “A me, per quello che l’ho conosciuto, è sembrata una persona seria, un uomo vero, fatto di valori. In campo e in panchina ha sempre dato l’impressione di uno che sa quello che fa”.

Spalletti ha infine espresso rammarico per l’esonero del croato: “Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Sarà fortunato chi lo sostituirà, perché troverà una squadra allenata e capace di far felici i propri tifosi”. Parole che, tra le righe, lasciano aperta più di una porta al suo possibile futuro bianconero.

Crisi Juventus e addio a Tudor

La Juventus sta attraversando un momento molto delicato, con oltre un mese senza vittorie e una serie di prestazioni altalenanti che hanno portato all’inevitabile esonero di Igor Tudor. La dirigenza bianconera ha deciso di voltare pagina per ridare nuova linfa a una squadra che, dopo un buon avvio, è precipitata in una spirale di risultati negativi.

Tra i nomi in lizza per la panchina spicca quello di Luciano Spalletti, attualmente il principale candidato a guidare il nuovo corso juventino. Il tecnico toscano, qualora dovesse firmare con la Juventus, potrebbe dare il via libera alla trattativa per Arthur Atta, giovane talento dell’Udinese nel mirino dei dirigenti bianconeri.

Atta nel mirino della Juventus

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Arthur Atta, centrocampista francese di 22 anni, legato all’Udinese fino al 2029. Il club piemontese considera il giocatore un possibile rinforzo per il futuro, capace di portare dinamismo e qualità in mezzo al campo.

Un osservatore juventino ha seguito da vicino la recente prestazione del francese contro il Lecce, confermando l’interesse del club. Con l’arrivo di Spalletti, la Vecchia Signora potrebbe intensificare i contatti con l’Udinese e dare il via a una trattativa concreta per il promettente mediano.