Palermo, scontri tra tifosi della Curva Nord e Curva Sud: feriti e indagini in corso

Momenti di tensione a Palermo, dove nella giornata di ieri si sono verificati scontri tra tifosi rosanero appartenenti ai gruppi della Curva Nord e della Curva Sud. Il primo episodio si è registrato in via Simoncini Scaglione, davanti a una delle strutture dedicate ai bambini del Centro Padre Nostro.

Un gruppo di tifosi della Curva Nord, accompagnato dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, stava partecipando a un’iniziativa benefica per la consegna di uova di Pasqua ai bambini del centro. Poco prima, una prima tappa si era svolta serenamente nella chiesa di Don Ugo Di Marzo, parroco della Chiesa di Maria Santissima delle Grazie a Roccella, dove l’iniziativa si era conclusa tra applausi e sorrisi.

La situazione è però degenerata non appena il gruppo è giunto in via Simoncini Scaglione, dove ha sede un club di tifosi della Curva Sud. Proprio qui è scoppiata una violenta lite tra le due fazioni. Nonostante la natura solidale dell’evento e la presenza dei bambini, la tensione è rapidamente sfociata in scontri fisici.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia, ma i gruppi si erano già dispersi. Gli scontri sono poi proseguiti in via Brancaccio, proprio davanti alla sede centrale del Centro Padre Nostro. Testimoni riferiscono che nel parapiglia sarebbero comparsi coltelli, badili e mazze. Almeno due giovani sono stati trasportati all’ospedale Buccheri La Ferla.

All’arrivo delle volanti, tuttavia, non è stato possibile identificare subito i responsabili, in quanto sul posto non è stato trovato nessuno. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori dei gravi episodi di violenza.