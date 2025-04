Monza ad un passo dalla B. Nesta: «Sappiamo che la salvezza è impossibile»

Alessandro Nesta, nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Napoli, ha usato parole dure circa la situazione di classifica in cui versa il club definendo la salvezza ormai “impossibile”.

«Dobbiamo salvare il salvabile e non lasciarci andare, diciamo sempre le stesse cose ma è così. Per me si può fare anche peggio e quindi non dobbiamo scendere ancora di più. Sappiamo che la salvezza è impossibile, o quasi impossibile, ma dobbiamo tenere una dignità importante. I risultati sono quelli che sono, la classifica è quella. Non è facile. Non dobbiamo fare ancora peggio e non possiamo finire il campionato con 15 punti. Si può retrocedere ma diversamente, questo è l’obiettivo che ci mettiamo noi. I confronti ci sono stati sempre, a volte magari un po’ più duri ma il risultato è sempre lo stesso. Questo è quello che non va bene».