Candreva sulla Salernitana: «Retrocessione? Brutta annata. Non pensavo di smettere»

Antonio Candreva ha parlato dopo il ritiro dal calcio giocato, a ‘Vianema’, podcast ufficiale della Salernitana.

«Entrare al Mary Rosy dopo l’addio al calcio giocato mi ha fatto un po’ strano, il calcio mi manca, non pensavo di smettere però dopo tutti questi mesi era giusto arrivare a una conclusione. Avrei smesso in un’altra maniera ma non è stato possibile, non ho rammarichi per questo. Retrocessione? E’ stata una brutta annata, perché non abbiamo combattuto, nessuno se l’aspettava dopo la stagione precedente, mi sono sempre preso le responsabilità, anche l’anno scorso ho continuato a farlo, dispiace per come sia finita, retrocedere così è un lutto sportivo, per i giocatori e per il presidente ma soprattutto per i tifosi. Mi hanno voluto bene dal primo giorno, ci sono rimasto male per non essere riuscito a salvare la Salernitana, è un brutto passaggio della mia carriera».