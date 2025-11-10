Col Pisa 8 ko per Inzaghi. Ma volò in A

Come analizza Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate — dopo i ko con Catanzaro e Monza — fa male al Palermo e a Pippo Inzaghi, ma non è ancora motivo di allarme irreversibile. Le statistiche degli ultimi sei campionati di Serie B, tutti a 20 squadre, dimostrano infatti che anche le formazioni poi promosse in Serie A hanno attraversato periodi difficili e subito diverse battute d’arresto.

Secondo i dati riportati da Capuano sul Corriere dello Sport, negli ultimi tornei di B le dodici squadre che hanno centrato la promozione diretta hanno totalizzato da un minimo di 3 a un massimo di 10 sconfitte. L’Empoli di Alessio Dionisi nel 2020/21 detiene il record positivo con soli 3 ko, mentre il Crotone del 2019/20 ne aveva subiti addirittura 10, riuscendo comunque a chiudere al secondo posto.

Il Corriere dello Sport ricorda inoltre che nella scorsa stagione il Sassuolo è salito in A con 6 sconfitte, mentre il Pisa di Pippo Inzaghi ne aveva accumulate 8. Ancora prima, il Parma aveva perso solo 4 partite, il Como 7, mentre nel 2022/23 Frosinone e Genoa hanno chiuso con 6 sconfitte ciascuno. Lecce e Cremonese, l’anno precedente, avevano collezionato rispettivamente 5 e 9 ko.

Come sottolinea ancora Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, persino il Benevento dei record allenato da Inzaghi nel 2019/20 aveva perso 4 partite, tre delle quali nelle ultime sette giornate, a promozione già conquistata. Alle sue spalle, il Crotone di Stroppa, pur con ben 10 sconfitte, riuscì a centrare comunque il secondo posto e la Serie A.

Insomma, il Palermo è in difficoltà ma non spacciato: la corsa è lunga e, come dimostrano i numeri, la promozione si costruisce anche imparando a rialzarsi dopo le cadute.