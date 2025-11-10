Palermo, due giorni di riposo per i rosanero: si riparte mercoledì in vista dell’Entella

Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, dopo la deludente prova di Castellammare di Stabia, Pippo Inzaghi ha concesso ai suoi un paio di giorni di riposo. Il Palermo tornerà ad allenarsi mercoledì, con l’obiettivo di recuperare energie fisiche e mentali in vista di un calendario fitto e impegnativo.

Secondo quanto scrive La Rosa sul Corriere dello Sport, dall’inizio della prossima settimana la preparazione entrerà nel vivo in vista della sfida con la Virtus Entella, in programma sabato 22 novembre alle ore 15. Una gara che servirà a capire la reazione dei rosanero dopo la sconfitta con la Juve Stabia e a ritrovare compattezza di gruppo.

Il Corriere dello Sport evidenzia come il mese di dicembre sarà decisivo per gli uomini di Inzaghi, chiamati a una svolta. Dopo l’Entella, il Palermo ospiterà la Carrarese al “Barbera” sabato 29 alle 19.30, prima di affrontare tre sfide cruciali: la trasferta di Empoli il 7 dicembre, la gara interna con la Sampdoria il 12 (ore 20.30) e il viaggio ad Avellino previsto per il 20 dicembre.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il girone d’andata dei rosanero si chiuderà con la sfida casalinga del 27 dicembre contro il Padova. Un mese intenso, dunque, in cui Inzaghi e i suoi dovranno ritrovare certezze e punti per rimettere in carreggiata la stagione.