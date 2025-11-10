Corriere dello Sport: “Altro Palermo. Inzaghi autocritico, ora cambi inevitabili”

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Antonio La Rosa, racconta la disfatta del Palermo sul campo della Juve Stabia. Quella che Pippo Inzaghi aveva definito alla vigilia una “prova del nove” si è trasformata in un esame di maturità clamorosamente fallito. Al “Menti”, i rosanero sono usciti sconfitti per 1-0, mostrando limiti tecnici e mentali che mettono in discussione le ambizioni di alta classifica. Come sottolinea La Rosa sul Corriere dello Sport, la bocciatura è collettiva: errori di lettura, poca lucidità e una preoccupante sterilità offensiva hanno consegnato alla Juve Stabia una vittoria meritata.

Nel dopogara, il tecnico non ha cercato attenuanti: «Non siamo stati all’altezza, dobbiamo svegliarci» ha dichiarato Inzaghi, citato dal Corriere dello Sport. L’allenatore piacentino ha riconosciuto che qualcosa non funziona e ha lanciato un messaggio chiaro a squadra e ambiente: «Questi giocatori, come me, devono meritarsi questa maglia. Abbiamo due mesi di tempo per farlo e crescere».

Come riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la terza sconfitta nelle ultime quattro gare – la seconda consecutiva in trasferta dopo Catanzaro – riaccende gli allarmi in casa rosanero. Le difficoltà non riguardano solo la fase difensiva, ma soprattutto l’attacco, incapace di rendersi pericoloso. Nessun tiro nello specchio, pochissime occasioni costruite: colpa non soltanto di Pohjanpalo, rimasto isolato, o di un Brunori poco incisivo, ma anche di un centrocampo che fatica a creare gioco. Ranocchia, in particolare, è apparso in difficoltà, simbolo di un reparto che non riesce a servire gli attaccanti con continuità.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre la scarsa capacità del Palermo di leggere le partite “sporche”, quelle che richiedono attenzione, ordine e malizia. Anche al “Menti”, la squadra non ha capito come gestire i momenti chiave, mostrando una fragilità mentale che ne limita la crescita.

Un piccolo segnale positivo, sottolinea La Rosa sul Corriere dello Sport, arriva da Vasic. Subentrato nella ripresa, il centrocampista italo-serbo ha mostrato carattere e intraprendenza, candidandosi per un ruolo da titolare. E forse proprio da lui e dalla sosta dovrà ripartire Inzaghi, che ha ammesso: «Potremmo provare qualcosa di nuovo, bisogna trovare la chiave».