Palermo-Sassuolo, emozione al Barbera: omaggio a Sara Campanella contro il femminicidio

Un momento di grande commozione ha preceduto il calcio d’inizio di Palermo-Sassuolo, match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie BKT.

Il Renzo Barbera ha voluto rendere omaggio a Sara Campanella, vittima di femminicidio, con un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di violenza sulle donne.

Lo stadio si è unito in un applauso carico di emozione, coinvolgendo giocatori, staff tecnici, società e tutti i tifosi presenti sugli spalti. Un gesto semplice ma potentissimo, per ribadire un concetto che non deve mai smettere di risuonare: NO alla violenza sulle donne, NO ai femminicidi.

Un segnale di civiltà e rispetto che il Palermo e il suo pubblico hanno voluto lanciare a tutta la comunità, confermando ancora una volta l’importanza di sensibilizzare su un tema purtroppo ancora drammaticamente attuale.

Il calcio, anche nei suoi momenti di festa e competizione, può e deve essere veicolo di valori fondamentali come il rispetto, la dignità e la difesa della vita.