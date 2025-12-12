Gazzetta dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni”

Il Palermo si affida alla continuità per la sfida serale contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi è orientato a confermare il 3-4-2-1 che ha garantito equilibrio e rendimento nelle ultime uscite, senza stravolgimenti nell’undici iniziale.

Davanti a Joronen, linea difensiva composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sugli esterni. In mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron, chiamati a supportare Pohjanpalo, capocannoniere rosanero. Una scelta di continuità che, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, riflette la volontà dell’allenatore di insistere su un gruppo ormai rodato.

Tutti disponibili per Inzaghi, che può contare anche su una panchina lunga con Gyasi, Brunori e Corona pronti a gara in corso. Nessuno squalificato o indisponibile per i rosanero, dettaglio evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport nella presentazione del match.

Sul fronte Sampdoria, Gregucci dovrebbe rispondere con lo stesso 3-4-2-1. Davanti a Ghidotti, difesa con Hadzikadunic, Abildgaard adattato e Venuti. A centrocampo Ioannou, Henderson, Conti e Depaoli, mentre sulla trequarti agiranno Cherubini e Pafundi alle spalle di Coda. Una Samp che, come riporta la Gazzetta dello Sport, deve fare a meno di Altare, Cuni e Bellemo, oltre allo squalificato Foti in panchina.

Calcio d’inizio alle 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Arbitrerà Pezzuto di Lecce, assistito da Mokhtar e Cavallina, con Di Mario quarto uomo. VAR Volpi, AVAR Di Vuolo. Diretta su Dazn e Amazon Prime, con oltre 25 mila spettatori attesi sugli spalti, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (3-4-2-1)

Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Venuti; Ioannou, Henderson, Conti, Depaoli; Cherubini, Pafundi; Coda.

Allenatore: Gregucci.