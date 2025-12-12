Tuttosport: “Il Palermo cerca lo scatto da A con Pohjanpalo”

Una notte con una vista decisamente intrigante. Il Palermo può viverla battendo la Sampdoria nell’anticipo serale e centrando quella terza vittoria consecutiva che manca dal febbraio 2024. Dopo i successi contro Carrarese ed Empoli, l’autostima è tornata ai livelli di inizio stagione e anche la classifica sorride di nuovo. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, vincendo i rosanero possono portarsi a -2 dalla vetta, in attesa delle gare di Monza e Frosinone.

La missione, però, è tutt’altro che semplice. La Sampdoria si è risvegliata e ha bisogno di punti per uscire dalla zona rossa. Inzaghi lo sa bene, anche se per la seconda settimana consecutiva ha saltato la conferenza stampa a causa della raucedine. Un’assenza solo formale, perché in settimana la sua voce si è comunque fatta sentire sul campo. Lo sottolinea ancora Tuttosport, nell’analisi firmata da Luigi Butera, evidenziando come il Palermo abbia un’occasione importante per mettere pressione a chi sta davanti.

A fare il punto è il vice allenatore Maurizio D’Angelo: «La squadra arriva a questa partita consapevole dei propri mezzi. Sa che dovrà affrontare un avversario importante e che dovrà fare una partita seria. Inzaghi ha detto ai ragazzi che arriverà una Sampdoria che ha trovato intensità e che ha giocatori che possono risolvere la partita in qualunque momento. Sarà una sfida delicata». Parole riportate da Luigi Butera su Tuttosport, che ribadiscono la necessità di massima concentrazione.

Il Palermo, però, potrà contare su un fattore chiave: il Barbera. Sono già 23.654 gli spettatori in possesso di biglietto o abbonamento, numeri che confermano un entusiasmo crescente. Nelle ultime due gare interne i rosanero hanno travolto Pescara e Carrarese con due cinquine. «I nostri tifosi hanno un livello altissimo – ha aggiunto D’Angelo – in campo dobbiamo continuare a dare tutto quello che abbiamo per raggiungerlo anche noi», come riportato ancora da Tuttosport.

Sul piano delle scelte, Inzaghi ripartirà dallo stesso undici visto a Empoli. L’unico dubbio sulla trequarti sembra risolto, con Le Douaron favorito su Vasic. Il punto di riferimento resta Pohjanpalo, che questa sera giocherà la partita numero 100 in Serie B (playoff esclusi). Il finlandese arriva da cinque gol nelle ultime due gare ed è già a quota dieci in campionato. Una sfida a distanza con Coda, fermo a sette, che accende ulteriormente la serata, come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport.

Inzaghi avrà anche un’arma in più a gara in corso: il rientro di Gyasi, dopo quasi due mesi di stop. Tutti ingredienti che, come conclude Tuttosport, fanno pensare a un’altra grande notte al Barbera. La Sampdoria è avvertita.