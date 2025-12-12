Palermo-Sampdoria 1-0. Le pagelle

Il Palermo continua a vincere, questa volta tocca alla Sampdoria finire al tappeto contro i rosanero di Filippo Inzaghi. Il match, valido per la 16^ giornata del campionato di Serie B, termina con il risultato di 1-0 grazie alla rete siglata al 29’ del francese Le Douaron lanciato a rete da Palumbo. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: Il primo ed unico intervento al 49’ su un bel tiro di Benedetti che passa in mezzo a tanti, risponde presente. Nel finale un piccolo brivido per un pallone che finisce sopra la traversa.

BERESZYNSKI 6,5: Gioca contro la squadra che l’ha visto protagonista per diversi anni e non sempre sembra lucidissimo nelle scelte anche perché gli avversari spingono dal suo lato.

Dal 73’ PEDA: Entra concentrato e gioca da braccetto, ruolo ricoperto ad inizio stagione, porta a casa una buona sufficienza.

BANI 7: Leader della difesa, chiude su qualsisia cosa passi dalle sue parti. Prima del match Coda sembrava poterlo impensierire ma oggi lo ha praticamente annullato, una prestazione da difensore di altra categoria, ma si sapeva. Finisce con i crampi.

CECCARONI 7: È uno dei migliori in campo. Si sgancia molto nonostante delle sue parti giochi Pafundi. Nella ripresa fa ripartire la squadra e nella stessa azione va vicinissimo al gol del 2-0 negatogli da Ghidotti da distanza ravvicinata.

PIEROZZI 5,5: Spinge tanto sulla fascia peccato che questa spinta non sia accompagnata dalla precisione al cross. La sua gara termina dopo il primo tempo, probabilmente non era al meglio.

Dal 46’ DIAKITÈ 5,5: Appena entrato fa tremare tutto il Barbera perché viene a contatto, dentro l’area, con Pafundi rischiando di causare il calcio di rigore. La sua è una gara un po’ confusa.

SEGRE 6,5: Subito aggressivo, ruba qualche pallone. Tanto movimento e tanto filtro in mediana, aiuta molto in fase di copertura. Inzaghi lo toglie perché sembra a corto di fiato.

Dall’83’ GIOVANE: SV

RANOCCHIA 7: Una prestazione super la sua. Gioca tantissimi palloni per i compagni, prova anche a trovare la gioia personale con un bel tiro a giro da fuori, Ghidotti deve fare un mezzo miracolo per negargli il gol. Decisiva la chiusura difensiva che permette alla squadra di ripartire e trovare il gol.

Dal 73’ BLIN 6: Il suo ingresso serve per cercare di arginare gli attacchi degli avversari che spingono e gestire meglio la sfera, riesce nel compito che gli chiede il mister.

AUGELLO 6,5: Prova a trovare il gol da uno schema su palla inattiva, Ghidotti è attento e respinge. È costantemente in fase offensiva. Nei minuti finali soffre insieme alla squadra perché la Samp pensa solo a spingere.

PALUMBO 6,5: Serve il pallone che Le Douaron trasforma in gol sbloccando la gara. Ci prova con un bel sinistro a giro che si spegne alto. Oggi è decisivo anche in fase difensiva. Esce per infortunio.

Dal 66’ GOMES: La Samp spinge, lui porta freschezza in una zona nevralgica del campo e con lui in campo Inzaghi si copre quando gli avversari spingono.

LE DOUARON 7: Sembra nel miglior momento di forma e lo dimostra con un gran bel gol con il piede debole cha sblocca il match. Prova anche a giocare di sponda per i compagni.

POHJANPALO 6,5: Ha una buona occasione al 6’, ma si sposta la palla sul sinistro perdendo un tempo di gioco. Bello il colpo di tacco per Palumbo che poi serve Le Douaron che trova il gol del vantaggio. Nei minuti di recupero aiuta anche lui in difesa.

INZAGHI 6,5: La squadra parte aggressiva senza timore per l’avversario e continua a spingere nonostante il vantaggio. L’ennesima prova di forza dopo un piccolo periodo di crisi che, ormai, è superato grazie alla terza vittoria consecutiva.