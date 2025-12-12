Serie B, classifica aggiornata dopo l’anticipo: Palermo a -2 dalla vetta
L’anticipo della 16ª giornata di Serie B regala un nuovo volto alla parte alta della classifica. Il successo del Palermo sulla Sampdoria al Renzo Barbera consente ai rosanero di compiere un passo pesantissimo nella corsa al vertice, accorciando ulteriormente le distanze dalle prime posizioni.
Con i tre punti conquistati contro i blucerchiati, il Palermo sale a quota 29, portandosi al terzo posto e soprattutto a soli due punti dalla vetta, occupata da Frosinone e Monza, entrambe ferme a 31 punti. Un segnale forte, in attesa che le dirette concorrenti scendano in campo nel resto del turno.
Alle spalle dei rosanero scivola il Cesena, ora quarto a 27 punti, mentre Venezia e Modena restano appaiate a 26. Più staccate Catanzaro (22) ed Empoli (20), che chiudono la zona playoff insieme a Reggiana e Avellino, tutte a quota 20.
Nella parte centrale della graduatoria seguono Juve Stabia (19) e Padova (18), mentre la zona calda vede Carrarese (16), Entella (15) e Bari (15) provare a tenere distanza dalle ultime posizioni.
Situazione sempre delicata per la Sampdoria, che con la sconfitta di Palermo resta ferma a 13 punti, al penultimo posto, davanti al solo Pescara (10). Un risultato che aggrava la posizione dei blucerchiati e rende ancora più complessa la rincorsa alla salvezza.
Il campionato resta apertissimo, ma l’anticipo del Barbera certifica un dato chiaro: il Palermo è pienamente rientrato nella lotta per il vertice, con una classifica che ora sorride e una continuità di risultati che mancava da tempo.