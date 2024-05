Palermo-Sampdoria, il doppio ex Carrozzieri: «Doriani in un buon momento, speriamo che Brunori ci salvi anche stavolta»

L’ex rosanero Moris Carrozzieri ha parlato ai microfoni di “TMW” esprimendosi in merito a Palermo-Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Il 24 avremo una partita di beneficenza per il figlio di Pavan, se la Samp non passerà il turno la faremo a Genova. E io voglio giocare a Marassi, quindi spero che vinca il Palermo (sorride, ndr). Scherzi a parte, massimo rispetto per la Samp e l’Atalanta, ma Palermo è Palermo. Sono affezionato a quella terra. Non me ne vogliano i tifosi blucerchiati, ma il Palermo è sempre nel mio cuore. Il Palermo sulla carta è più forte, la Sampdoria però ha dato continuità nelle ultime partite. È in un buon momento. Speriamo che Brunori ci salvi anche stavolta».