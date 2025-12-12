Palermo-Sampdoria, la fotogallery del match: le immagini della notte del Barbera

Alessandra Lo Monaco Dicembre 12, 2025

Una notte intensa, fatta di emozioni, duelli e di un Barbera ancora una volta protagonista. Palermo-Sampdoria, anticipo della 16ª giornata di Serie B, rivive attraverso le immagini più significative della gara vinta dai rosanero per 1-0.

La fotogallery del match racconta i momenti chiave della sfida: l’ingresso in campo delle squadre, l’impatto del pubblico sugli spalti, la pressione iniziale del Palermo e l’azione che porta al gol decisivo di Le Douaron. Spazio anche alle occasioni create nel corso dei novanta minuti, alle parate, ai contrasti e alla concentrazione mostrata fino all’ultimo fischio.

Le immagini restituiscono inoltre il clima del post partita, con la squadra sotto la curva per festeggiare la terza vittoria consecutiva e l’entusiasmo di una tifoseria che torna a credere nel percorso intrapreso. Un racconto visivo che completa il match report e permette di rivivere, scatto dopo scatto, una serata importante per la classifica e per il morale.

Sfoglia la fotogallery di Palermo-Sampdoria per rivivere tutte le emozioni del Barbera, dai primi minuti fino al triplice fischio.

