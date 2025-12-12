Palermo-Sampdoria 1-0. Bereszyński: «Dare continuità è fondamentale. Ad Avellino andiamo per vincere»

Bartosz Bereszyński analizza il successo del Palermo sulla Sampdoria partendo da un aspetto chiave: la solidità difensiva e la continuità di risultati. Il difensore rosanero sottolinea come la porta inviolata sia una conseguenza dell’atteggiamento mostrato dalla squadra.

«Oggi era fondamentale dare continuità. Sapevamo che la Sampdoria stava meglio, si vedeva», spiega Bereszyński, che invita a guardare oltre il risultato secco: «Non si può sempre vincere 5-0 e ogni tanto soffrire va bene. Dare continuità è fondamentale, serve continuare così».

La sfida aveva anche un forte valore emotivo personale. Da ex blucerchiato, il difensore racconta una settimana intensa: «Questa settimana è stata emozionante. Lunedì è nato mio figlio ed è stata un’emozione bellissima». E sulla partita aggiunge: «Oggi ho confrontato una squadra in cui ho passato momenti bellissimi. Serve lasciare queste emozioni e vedere i miei ex compagni è sempre bello».

Il legame con la Samp resta forte, ma per una sera è stato messo da parte: «Tifo per loro, ma oggi ho dovuto metterlo da parte. Sono contento. Gli faccio in bocca al lupo».

Lo sguardo, però, è già rivolto al prossimo impegno di campionato: «Oggi devo riposare, riposeremo un paio di giorni. Ma non possiamo mollare: Avellino è importante per dare continuità». E la chiusura è chiara: «Oggi festeggiamo, ma da dopodomani la testa dovrà essere ad Avellino. Andiamo lì per vincere».