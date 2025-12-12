Palermo-Sampdoria 1-0. Inzaghi: «Abbiamo fatto una mezz’ora straordinaria. Questa è la strada giusta»

Filippo Inzaghi si gode la terza vittoria consecutiva del suo Palermo e, in sala stampa al Renzo Barbera, analizza con soddisfazione la prestazione dei rosanero contro la Sampdoria.

«Sono molto contento. Sapevo della forza della Samp, hanno giocatori importanti. Abbiamo fatto una mezz’ora straordinaria», esordisce il tecnico del Palermo, che però individua anche un passaggio chiave della gara: «Dopo il gol abbiamo rallentato e appena rallentiamo siamo così».

Nel secondo tempo, secondo Inzaghi, il Palermo avrebbe potuto chiudere la partita: «Abbiamo avuto una buona occasione ma poi le partite vanno chiuse. Con la loro qualità può accadere prendere il tiro della vita, ma sono molto felice».

Il tecnico rosanero insiste sul concetto di continuità: «Diamo continuità, questa è la strada giusta. Abbiamo sofferto rischiando niente. Sono molto felice di questa vittoria fatta in questo modo».

Alla domanda sulla classifica, Inzaghi spiega il suo approccio: «Dopo Chiavari ho deciso di non guardarla la classifica. Voglio creare qualcosa di unico qui. Da quella partita ho cercato di creare un’identità dando fiducia. Sono molto contento e dobbiamo continuare così».

Non nasconde le difficoltà dell’impegno contro la Sampdoria: «Ci tenevo a vincere stasera, avevo timore per questa partita. Loro si salveranno tranquillamente e sapevo che la partita sarebbe stata complicata».

Infine, il tecnico torna su un concetto che ritiene fondamentale per la Serie B: «Dobbiamo creare un’identità forte. In B se non vai forte puoi vincere e perdere contro chiunque. Molte partite dipenderanno da noi. In queste ultime tre abbiamo fatto bene».