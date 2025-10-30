Palermo, rivoluzione per i negozi in centro: via libera alle strutture fino a 2.000 mq. E in via Maqueda arriva Hard Rock Cafè

«È una giornata storica per la città e per la rinascita di via Roma». Così Confesercenti commenta il decreto approvato dalla Regione Siciliana, che segna un punto di svolta per il commercio nel centro storico di Palermo. Come riporta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il provvedimento firmato dall’assessore regionale all’Ambiente e Territorio Giusi Savarino abroga i limiti imposti dal famigerato articolo 5 delle norme tecniche di attuazione del piano commerciale, che finora confinava le superfici di vendita a soli 200 metri quadrati.

Dopo anni di battaglie, riunioni e mediazioni politiche, si apre ora la possibilità di insediare medie strutture di vendita fino a 2.000 metri quadrati anche nelle zone A, ovvero nel cuore del centro storico e nelle aree di maggiore pregio urbano. L’obiettivo — sottolinea ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia — è favorire la riqualificazione del tessuto economico e commerciale, attirando nuovi investimenti privati e riportando vitalità in aree da tempo penalizzate dal declino e dalla desertificazione dei negozi.

Il prossimo passo spetta al Comune, che dovrà avviare entro 30 giorni la conferenza dei servizi, da concludersi nei 45 successivi, per acquisire i pareri tecnici e ambientali. Al termine, la delibera di Consiglio comunale sancirà la modifica definitiva dell’articolo 5, rendendo pienamente operativa la nuova disciplina.

«È un passo avanti per una città che vuole crescere nel rispetto dell’ambiente e delle regole — ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla —, restituendo al centro storico una funzione economica vitale e sostenibile». L’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti ha aggiunto che si tratta dell’inizio di «una nuova fase di sviluppo commerciale per Palermo, che permetterà di creare occupazione e valorizzare spazi oggi sottoutilizzati».

«Ci auguriamo di vedere presto via Roma piena di negozi aperti e saracinesche finalmente alzate», ha commentato la presidente di Confesercenti, Francesca Costa, mentre l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta ha sottolineato come il decreto regionale «riconosca la validità del lavoro tecnico e pianificatorio condotto dal Comune, in linea con il nuovo Piano urbanistico generale».

Come evidenziato da Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, la svolta coincide con un segnale forte di rilancio del commercio internazionale nel capoluogo: Hard Rock Cafè aprirà il suo primo punto vendita in Sicilia — e nel Sud Italia — proprio a Palermo. L’inaugurazione è prevista per l’inizio del prossimo anno in via Maqueda, di fronte a via Napoli, nei locali che un tempo ospitavano Ovs.

Il negozio, con due vetrine su strada, si svilupperà su due piani completamente ristrutturati e arredati secondo lo stile iconico del brand: chitarre alle pareti, gadget delle star e l’inconfondibile logo. Un nuovo segnale, conclude Macaluso sul Giornale di Sicilia, di una Palermo sempre più internazionale e attrattiva per i grandi marchi.