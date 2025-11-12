Palermo, risoluzione consensuale con Valerio Verre

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, il centrocampista e il club hanno trovato un accordo per la separazione.

Il Palermo F.C. e Valerio Verre si separano ufficialmente.

Il centrocampista e la società rosanero hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, una decisione maturata in modo sereno e condiviso tra le parti.

La notizia, confermata da fonti vicine al club, segna la fine dell’esperienza di Verre in maglia rosanero. L’ex centrocampista, arrivato a Palermo con grandi aspettative, lascia la squadra dopo un periodo caratterizzato da alti e bassi e da un utilizzo limitato nell’ultimo periodo.

Al momento, il club non ha diffuso ulteriori dettagli sulla trattativa né sulle prossime destinazioni del giocatore, ma la separazione è da considerarsi ufficiale e definitiva.