Frosinone, Zilli: «La forza di questa squadra è il gruppo, siamo ambiziosi e vogliamo sognare»

Novembre 12, 2025

Ospite alla trasmissione “Kick off” di Extra TV, ha rilasciato alcune dichiarazione l’attaccante del Frosinone Massimo Zilli, esprimendo il suo parere sulla squadra e su gli obiettivi stagionali.

«Mi sto trovando benissimo, ho trovato un gruppo giovane, unito e compatto – ha dichiarato -. C’è un ottimo ambiente per fare calcio. Per me è un’occasione per dimostrare il mio valore, devo riscattare gli ultimi anni»

Zilli svela qual è la forza di questa squadra: «Siamo molto uniti, non c’è un vero leader ma ci sono giocatori chiave come Marchizza e Monterisi. Siamo tutti giovani e abbiamo voglia di fare bene, La forza di questa squadra è il gruppo»

E sugli obiettivi di squadra e personali non ha dubbi: «Ovviamente è realizzare più gol possibili, spero di raggiungere la doppia cifra. Siamo ambiziosi e vogliamo sognare. Dobbiamo continuare a lavorare forte e ragionare partita dopo partita. Ce la possiamo giocare con tutti, a fine stagione tireremo le somme»

