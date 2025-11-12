Italia, stop per Cambiaghi: lascia il ritiro
Arriva uno stop per infortunio in casa Italia in vista dei match contro Moldavia e Norvegia. Infatti, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, si ferma il l’esterno azzurro Nicolò Cambiaghi.
Il classe 2000 ha accusato un piccolo fastidio al polpaccio destro durante l’allenamento odierno, motivo per il quale ha lasciato il ritiro della nazionale. Per ora nessun sostituto verrà inserito nella lista dei convocati.
Mentre, come riportato TuttoMercatoWeb.com, ancora lavoro differenziato per Riccardo Calafiori. Il difensore dell’Arsenal si sta gestendo a causa di un problema all’anca, e punta a ritornare a disposizione di mister Gattuso per la gara di domenica contro la Norvegia.