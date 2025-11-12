Modena, Defrel: «Ci alleniamo molto forte, non siamo secondi per caso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Intervistato ai microfoni di “Il Resto del Carlino”, ha commentato il suo rendimento attuale e quello della squadra l’attaccante del Modena Gregoire Defrel.

«Si è creata un situazione molto bella – ha dichiarato – il mister ha fatto grandi cose creando una mentalità vincente e ci fa allenare molto forte. Non siamo lì davanti per caso. Poi c’è un gruppo bellissimo, già durante il ritiro si è visto, siamo tutti uniti. E poi, in partita, quando vedi che entra qualcuno dalla panchina, siamo contenti perché sappiamo che farà bene come chi è uscito»

E sul suo ruolo in questa squadra, dichiara: « In questa stagione mi sto allenando bene sin dall’inizio e sono pronto a giocare da subito. Anche se da attaccante amo fare gol, prima di quello però per me viene la prestazione e sono felice quando la gente a fine gara mi applaude»

