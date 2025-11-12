Frosinone, Calò: «In Serie B serve un gruppo forte e sano, senza avere la pressione di vincere»

Ospite del podcast “Espresso Cadetto”, ha rilasciato alcune dichiarazioni il centrocampista del Frosinone Giacomo Calò. Il classe ’97 ha commentato il pareggio maturato contro il Modena, l’impatto di mister Alvini e gli obiettivi stagionali.

«Abbiamo giocato contro la prima in classifica, una squadra davvero attrezzata, forte fisicamente e tecnicamente – ha dichiarato -. Avevamo iniziato bene, siamo passati in vantaggio subito, poi dopo il mio gol ci siamo abbassati un po’. Loro sono una squadra completa, non sono primi per caso»

Sempre sulle similitudini con il match contro il Sudtirol, ha aggiunto: «Oltre al modo in cui siamo stati rimontati da 2-0 a 2-2, con il Sudtirol non percepivo il pericolo del gol subito perché la partita era in controllo. Con il Modena abbiamo preso gol subito dopo il raddoppio, la partita era completamente diversa rispetto a quella con il Sudtirol e il pareggio ci può stare»

E sul mister, dichiara: Ho richieste molto diverse da Alvini rispetto agli anni scorsi. Giochiamo in un modo in cui non avevo mai giocato prima. Il mister chiede un gioco dinamico, non di posizione. In base alle sue richieste devi cercare di essere molto presente nell’area, non gli interessa il ruolo ma che l’area sia affollata»

Infine sull’obiettivo stagionale: «Non ci siamo messi nessun obiettivo, perché in Serie B è un campionato così equilibrato che non puoi farlo. Serve avere un gruppo forte e sano, giocare partita per partita senza avere la pressione di vincere, di salvarsi o dei playoff».