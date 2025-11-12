Serie C, Venturato vicino a sedere sulla panchina del Livorno
Si avvicina una nuova avventura in Serie C per mister Roberto Venturato. L’ex allenatore della Spal, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, dopo tre anni di stop adesso sarebbe vicino a sedere sulla panchina del Livorno.
Il club granata, dopo l’esonero nella giornata di ieri di mister Alessandro Formisano, vede in Venturato il prescelto per ricoprire questo ruolo. Dopo un lungo stop il tecnico potrebbe dunque tornare a sedere su una panchina importante.