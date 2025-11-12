Serie C, Venturato vicino a sedere sulla panchina del Livorno

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Si avvicina una nuova avventura in Serie C per mister Roberto Venturato. L’ex allenatore della Spal, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, dopo tre anni di stop adesso sarebbe vicino a sedere sulla panchina del Livorno.

Il club granata, dopo l’esonero nella giornata di ieri di mister Alessandro Formisano, vede in Venturato il prescelto per ricoprire questo ruolo. Dopo un lungo stop il tecnico potrebbe dunque tornare a sedere su una panchina importante.

Ultimissime

Serie C, Venturato vicino a sedere sulla panchina del Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Frosinone, Calò: «In Serie B serve un gruppo forte e sano, senza avere la pressione di vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Modena, Defrel: «Ci alleniamo molto forte, non siamo secondi per caso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Italia, stop per Cambiaghi: lascia il ritiro

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Frosinone, Zilli: «La forza di questa squadra è il gruppo, siamo ambiziosi e vogliamo sognare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025