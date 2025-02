Palermo, ripresi gli allenamenti a Torretta in vista della sfida contro il Brescia

È ripresa questo pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Alessio Dionisi in vista della prossima sfida casalinga contro il Brescia, in programma domenica al Renzo Barbera.

I rosanero, come comunicato dal club, hanno svolto un avviamento motorio e tecnico, seguito da un’esercitazione sul possesso palla e un lavoro aerobico. La seduta si è conclusa con partitelle a tema 8 vs 8 e 5 vs 5, utili per affinare le dinamiche di gioco in vista del prossimo impegno di campionato. La squadra proseguirà la preparazione nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida di domenica.