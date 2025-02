Cosenza, Alvini sempre più a rischio: confronto con Delvecchio, allenamento diretto da Giuntoli

Il futuro di Massimiliano Alvini sulla panchina del Cosenza è sempre più incerto. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Palermo, che ha evidenziato le fragilità della squadra e la mancanza di reazione in campo, l’allenatore è ora appeso a un filo. Le voci su un possibile esonero si rincorrono con insistenza, mentre dalla società ancora nessuna comunicazione ufficiale.

La giornata odierna al “Marulla” è stata caratterizzata da momenti di forte tensione. Alvini si è presentato regolarmente con il suo staff per l’allenamento, ma prima della seduta ha avuto un lungo confronto con il direttore sportivo Gennaro Delvecchio e la squadra negli spogliatoi. Un faccia a faccia che sembra aver segnato un punto critico nella sua avventura a Cosenza. Subito dopo l’incontro, Delvecchio ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni.

La seduta di allenamento non è stata diretta da Alvini, bensì dal preparatore atletico Claudio Giuntoli. La squadra è scesa sul prato del Sanvitino per una breve sessione prima di rientrare negli spogliatoi, alimentando ulteriormente i dubbi sul futuro del tecnico.

La sconfitta con il Palermo ha lasciato il segno: una squadra apparsa scarica, priva di mordente e incapace di mostrare la grinta tanto auspicata. In piena lotta per evitare i playout, il Cosenza ora si trova in una situazione delicata e la dirigenza dovrà decidere se continuare a puntare su Alvini o cercare una scossa affidandosi a un nuovo tecnico.