Corriere dello Sport: “Palermo, i tre obiettivi di mercato”
Ripresa dei lavori e riflettori puntati sul mercato. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, oggi il Palermo tornerà ad allenarsi dopo la pausa tra fine dicembre e inizio gennaio, dando ufficialmente il via alla seconda parte della stagione.
Parallelamente, in casa rosanero si entra nel vivo delle valutazioni legate al mercato invernale. L’addio di Brunori, passato ufficialmente alla Sampdoria, rappresenta un passaggio chiave: come sottolinea Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, l’operazione libera uno slot over che il Palermo dovrà necessariamente coprire con un nuovo innesto offensivo.
I primi nomi finiti sul taccuino della dirigenza sono quelli di Matteo Tramoni, 25 anni, attualmente al Pisa, e Nicholas Pierini, 27 anni, in forza al Sassuolo. Profili diversi ma entrambi ritenuti funzionali al progetto tecnico di Inzaghi, come evidenziato ancora da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, che monitora da vicino le strategie del club rosanero.
Capitolo difesa: anche qui le scelte dipenderanno da un nodo ancora da sciogliere. Le riflessioni sugli eventuali movimenti in entrata o in uscita sono legate alla situazione di Giangiacomo Magnani, 30 anni. Il ritorno del centrale, ceduto in estate in prestito alla Reggiana, resta un’ipotesi concreta, ma una decisione definitiva è attesa solo nella seconda metà di gennaio. Uno scenario in evoluzione che, come rimarca Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, condizionerà l’intero assetto difensivo del Palermo in vista del girone di ritorno.