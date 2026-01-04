Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato di gennaio entra nel vivo. Tutte le trattative del giorno”

Il mercato di gennaio entra nel vivo e la Serie B si muove su più tavoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono giorni di riflessioni e trattative che coinvolgono diversi club, tra saluti anticipati, ritorni alla base e nuovi obiettivi da inseguire.

A Juve Stabia saluta il centrocampista Zuccon, 22 anni, che chiude anzitempo anche la sua seconda esperienza con le Vespe. Per lui rientro all’Atalanta prima del successivo passaggio al Mantova. Proprio dai biancorossi, come scrive il Corriere dello Sport, la Juve Stabia vorrebbe l’attaccante Fiori, 22 anni, profilo però seguito anche da altri club. Piace anche Fila, 23 anni, del Venezia, ma il corteggiamento al momento non è pienamente ricambiato dal calciatore. Resta quindi in piedi l’interesse per Corona, 21 anni, del Palermo.

Intanto il Catanzaro si muove con discrezione ma decisione. Il direttore sportivo Polito è già operativo: nessuna ufficialità in entrata, ma sono state definite alcune uscite. La seconda punta Oliviero, 19 anni, è stata ceduta in prestito al Messina, mentre Volpe, 23 anni, rientrato dal prestito al Monopoli, proseguirà sempre con la stessa formula al Giugliano. Dai confronti tra area tecnica e il gruppo guidato da Aquilani sono emerse le priorità del mese: interventi in attacco e sulla fascia sinistra. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Oudin, 29 anni, Buso, 25, e Pandolfi, 27, potrebbero cambiare aria, ma solo a fronte di adeguate sostituzioni.

Sugli esterni, l’idea di arrivare a Sernicola, 28 anni, è sfumata: il giocatore è passato allo Spezia in prestito. Restano sul taccuino Aurelio, 25 anni, e Beruatto, 27, entrambi allo Spezia, già protagonisti con presenze, reti e assist. A Cesena la priorità resta l’arrivo di una mezzala: piacciono Rafia, 26 anni, e Valoti, 32, mentre Mignani ha respinto la proposta dello Spezia per Adamo, 27, che prevedeva uno scambio alla pari con Candela, 25, giocatore non ritenuto funzionale dal club romagnolo. Per l’attacco, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, il primo nome resta Cerri, 29 anni, ma con il Como va trovata l’intesa sulla gestione dell’ingaggio.

Guarda invece all’estero l’Empoli, che dalla Germania potrebbe rinforzarsi con il centrocampista svizzero Fosso, 25 anni, in arrivo dal Fortuna Sittard con la formula del prestito con diritto di riscatto. In uscita Carboni, 22 anni, e i centrocampisti Ignachiti, 21, e Belardinelli, 24.

Capitolo Sampdoria. A Genova è già scattata la rivoluzione di gennaio. Come racconta il Corriere dello Sport, i blucerchiati hanno calato il poker con quattro acquisti di spessore per rilanciarsi in classifica. Promessa mantenuta dalla dirigenza: dopo le visite mediche di ieri, oggi il primo allenamento a Bogliasco agli ordini di Foti e Gregucci in vista della trasferta di Avellino del 10 gennaio.

Sono arrivati Esposito dallo Spezia, Mitoglou dall’Aek Atene, Begic in prestito dal Parma e Brunori. Un’operazione complessiva di grande peso, frutto del lavoro congiunto del ceo dell’area tecnica Fredberg e del direttore sportivo Mancini, come sottolinea il Corriere dello Sport. Per Esposito investimento vicino ai 2 milioni di euro, bonus inclusi, con contratto fino al 2030 e opzione per il 2031. Mitoglou arriva a titolo definitivo, Begic in prestito, mentre per Brunori l’accordo è fino al 30 giugno: l’attaccante vuole tornare protagonista e farà coppia con Coda, un segnale forte alle difese della Serie B.