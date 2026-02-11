Giornale di Sicilia: “Palermo, cose da pazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 070019

GENOVA – Una partita pazza, giocata sotto la pioggia battente, tra errori, ribaltamenti e orgoglio. Il Palermo esce da Marassi con un 3-3 che sa di rimonta e di carattere. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è «un’altra partita pazza, ancora sotto il diluvio, e una nuova rimonta», con un risultato finale che può valere oro nella corsa promozione.

Il copione sembra sorridere ai rosanero nel primo tempo. Dopo una fase iniziale di studio e due gol annullati dal Var, la squadra di Inzaghi trova il vantaggio grazie a un autogol di Abildgaard nel recupero della prima frazione. Un episodio che, come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, non cambia però l’equilibrio sostanziale della gara.

La ripresa è un incubo. In pochi minuti la Sampdoria ribalta tutto e allunga fino al 3-1, approfittando di un blackout difensivo che coinvolge l’intero reparto arretrato. Proprio la tenuta difensiva, fino a questo momento punto di forza del campionato rosanero, vacilla in maniera inattesa. Eppure il Palermo non si disunisce.

Nell’analisi di Luigi Butera per il Giornale di Sicilia emerge la forza mentale di una squadra che, sotto di due reti, trova le energie per reagire. Augello riapre la partita con una conclusione precisa, poi nel recupero è Ceccaroni a firmare il pareggio con un colpo di testa che gela il Ferraris e prolunga la striscia positiva degli uomini di Inzaghi.

Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, si tratta del dodicesimo risultato utile consecutivo, con la Serie A che resta nel mirino. Il valore del punto dipenderà anche dai risultati delle concorrenti, ma intanto il Palermo dimostra di avere carattere e qualità per restare agganciato alle zone alte della classifica.

Tra errori, occasioni sfiorate – come quella di Pierozzi – e due reti cancellate dal Var, la gara di Marassi conferma un concetto chiaro: in questo campionato nulla è scontato. E il Palermo, anche quando sbanda, sa ritrovarsi.

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.07

Giornale di Sicilia: “Rosa, difesa in tilt ma Palumbo illumina. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Calzone: “I conti alla fine. Il punto di giornata in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
631680522_1448251916662403_5391060425679183658_n

Corriere dello Sport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
49e534a6a7

Corriere dello Sport: “Il Palermo non s’arrende mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (174) johnsen

Palermo: domani presentazione Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file7 (33)

Sampdoria-Palermo, Begić: «Peccato per il pareggio, ma punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.31.37 (1)

Sampdoria-Palermo, Gregucci: «L’arbitro ha sbagliato sul 3-3, la punizione non c’era»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.16.26

Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Gol Pierozzi non era da annullare. Le telecamere non aiutano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file5 (62)

Sampdoria-Palermo, Ceccaroni: «Un punto da grande squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file4 (80)

Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Un punto importante. Questa squadra ha anima e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file3 - 2026-02-10T215156.227

Sampdoria-Palermo 3-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.45.36

Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.07

Giornale di Sicilia: “Rosa, difesa in tilt ma Palumbo illumina. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 070019

Giornale di Sicilia: “Palermo, cose da pazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Calzone: “I conti alla fine. Il punto di giornata in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
631680522_1448251916662403_5391060425679183658_n

Corriere dello Sport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
49e534a6a7

Corriere dello Sport: “Il Palermo non s’arrende mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026