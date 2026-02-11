Giornale di Sicilia: “Rosa, difesa in tilt ma Palumbo illumina. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Una gara dai due volti per il Palermo, tra blackout difensivi e lampi di qualità. Nelle pagelle firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia emerge un quadro chiaro: difesa in difficoltà, ma talento e carattere tengono in piedi la squadra di Inzaghi.

Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Joronen (6) «prende tre gol, ma è difficile dargli colpe», mentre Peda (5,5) paga un’uscita anticipata dopo essere finito nel vortice del blackout della ripresa. Meglio Ceccaroni (6,5), che dopo l’ingresso trova il gol pesante del pareggio, e Bani (5,5), protagonista di una prova tra luci e ombre. Serata negativa per Magnani (5), in ritardo su più di un’occasione.

A centrocampo Gomes (5,5) «un po’ nel frullatore», Segre (5,5) non incide come dovrebbe e Ranocchia (5,5) alterna buone giocate a errori pesanti, fino al pallone perso che porta al gol della Samp. Sulla corsia Augello (6) si divide tra sofferenze difensive e l’assist decisivo che riapre la partita.

Il migliore, secondo Luigi Butera nelle pagelle del Giornale di Sicilia, è Palumbo (7): primo tempo contratto, poi accende la luce nella ripresa con la giocata che porta al gol di Augello e con la punizione che innesca Ceccaroni. Johnsen (6) regala la magia della rabona sul gol poi annullato, Pohjanpalo (5,5) lotta ma trova poca assistenza.

In panchina Inzaghi (6) paga il turnover iniziale e il blackout del 4-2-3-1, ma viene premiato dai cambi e dalla reazione finale. Insufficiente la direzione di Di Marco (4,5), giudicato «approssimativo, indeciso e incoerente» nelle valutazioni disciplinari.

Il giudizio complessivo, come ribadisce Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, fotografa un Palermo capace di smarrirsi ma anche di ritrovarsi. Difesa in tilt, sì, ma con una qualità offensiva che alla fine fa la differenza.

Joronen 6

Prende tre gol, ma è difficile dargli colpe. Poi solo ordinaria amministrazione.

Peda 5,5

Esce quando già c’è stato il ribaltone, c’è anche un po’ di suo in quei venti minuti di blackout con un paio di chiusure ritardate. Si fa male in scivolata ed è costretto a lasciare il campo.

Ceccaroni 6,5

Sacrificato in nome del turnover. Quando entra, prova a dare subito la scossa. Alla fine trova un gol che vale oro.

Bani 5,5

Comincia con un giallo che potrebbe avavorrarlo, ma riesce a gestirlo fino all’ultimo. Addomestica Brunori, ma sul secondo gol arriva in ritardo sull’ex capitano. Nell’arrembaggio finale sfiora anche il gol.

Magnani 5

Prima da titolare e serata negativa. Probabilmente giocare a sinistra non lo aiuta. Apre una voragine sul secondo gol, tutti i pericoli nascono dalla sua zona. La sostituzione ci sta tutta.

Le Douaron 5,5

Va a fare densità sulla trequarti, dovrebbe anche rompere le scatole, la fiammata non c’è.

Pierozzi 5,5

Il Var gli nega il quinto gol stagionale, ma la sua è un’altra partita timida. Attacca poco e finisce anche per concedere qualcosa a Cicconi. Al 90’ si divora anche un gol.

Gomes 5,5

Un po’ nel frullatore, non trova la posizione giusta e va anche a vuoto nel pressing. Rimedia un giallo ma anche la punizione da cui nasce il primo gol. Nell’intervallo si sempre il caldo e va sotto la doccia.

Segre 5,5

Dalla panchina non esce come dovrebbe. Corre tanto ma anche lui spesso senza lucidità.

Ranocchia 5,5

Un gran tiro di poco alto, tanti palloni giocati (pure bene) come al solito ma anche errori imperdonabili. Il primo costa un giallo a Bani, l’ultimo fa segnare il terzo gol alla Samp. Fuori nel finale.

Augello 6

L’autorete provocata e il primo gol in rosanero il bello, la sofferenza in difesa e l’errore sull’1-1 di Begic il brutto. Il voto non può che essere una media delle due cose.

Palumbo 7

Primo tempo con il freno a mano tirato, finale di partita da vero star. Da trequartista consente ad Augello di riaprirla, da regista poi fa segnare Palumbo con una punizione che sembra un dipinto. Batte anche la punizione che propizia l’autogol.

Johnsen 6

La rabona sul gol annullato a Pierozzi è un capolavoro, la sua prima da titolare alla fine sarà ricordata per la spizzata che permette ad Augello di segnare. In mezzo anche qualche giocata pregevole, ma pure poco continuità. Sostituito nel finale.

Pohjanpalo 5,5

L’unica vera palla gol ce l’ha al 95’ e poteva regalare una vittoria clamorosa. Stavolta, però, fa tanta fatica e in più trova poca complicità dai compagni.

Allenatore Inzaghi 6

Leggero turnover, la posizione di Magnani non convince del tutto. Quando passa al 4-2-3-1 è subito punito, poi la mossa paga e trova un pareggio che può rivelarsi prezioso. Adesso deve tornare a lavorare sulla fase difensiva, 5 gol subiti in due turni sono troppi.

Arbitro Di Marco 4,5

Approssimativo, indeciso e incoerente anche sui gialli. Assegna il Var per annullare il gol di Pierozzi, sorvola sull’ancata subita da Magnani quando la Samp pareggia, non vede l’angolo sull’ultimo tiro di Pohjanpalo. La sua direzione scontenta tutti.