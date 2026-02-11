Gazzetta dello Sport: “È show a Marassi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 074211

GENOVA – Una partita pazza, bellissima, giocata sotto il diluvio del Ferraris e chiusa con un 3-3 che lascia rimpianti e certezze. Come racconta Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, è una sfida che «dice molte cose e altrettante ne sottintende», soprattutto nella corsa verso la promozione.

Il Palermo centra il dodicesimo risultato utile consecutivo – sette vittorie e cinque pareggi – e continua la sua scalata. La Sampdoria, invece, conferma segnali di crescita in quella zona di classifica che può alimentare ambizioni diverse dalla semplice salvezza.

Nell’analisi firmata da Filippo Grimaldi per la Gazzetta dello Sport, emerge come fino a metà gara la partita resti in bilico, con il Palermo capace di costruire qualcosa in più pur concedendo ripartenze pericolose. Inzaghi chiede una squadra più stretta e aggressiva, ma l’ex Brunori dopo sette minuti trova la rete – annullata per fuorigioco – a testimonianza dei rischi corsi.

Alla mezz’ora i rosanero segnano con Pierozzi dopo una splendida azione: rabona di Johnsen, sponda di Pohjanpalo e conclusione vincente. Il Var però annulla per una gomitata di Bani su Conti. Un episodio che, come sottolinea ancora Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, non spegne la convinzione del Palermo. In pieno recupero arriva il vantaggio: punizione di Palumbo, tocco di Augello e deviazione decisiva di Abildgaard.

La ripresa è un ciclone. La Sampdoria ribalta tutto in pochi minuti: Begic pareggia su assist di Di Pardo, poi Pierini firma il sorpasso con un diagonale preciso e Cherubini cala il tris approfittando di un errore di Ranocchia. Sembra finita, anche perché il campo pesante complica i piani rosanero.

E invece il Palermo trova energie inattese. Su una discesa di Palumbo, Augello accorcia le distanze. Nel recupero, ancora Palumbo pesca Ceccaroni per il 3-3 definitivo. Come evidenzia Filippo Grimaldi nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, è il segno di una squadra che non smette di crederci, capace di soffrire e colpire nel momento decisivo.

Un punto che muove la classifica e conferma una verità: in questa Serie B non esistono partite chiuse in anticipo. E il Palermo, anche nel fango di Marassi, continua a inseguire la Serie A.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Non si lascia la Juve. Zamparini? A Palermo fece un mercato strepitoso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.07 (1)

Gazzetta dello Sport: “Palumbo top, Di Marco promosso. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.07

Giornale di Sicilia: “Rosa, difesa in tilt ma Palumbo illumina. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 070019

Giornale di Sicilia: “Palermo, cose da pazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Calzone: “I conti alla fine. Il punto di giornata in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
631680522_1448251916662403_5391060425679183658_n

Corriere dello Sport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
49e534a6a7

Corriere dello Sport: “Il Palermo non s’arrende mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (174) johnsen

Palermo: domani presentazione Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file7 (33)

Sampdoria-Palermo, Begić: «Peccato per il pareggio, ma punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.31.37 (1)

Sampdoria-Palermo, Gregucci: «L’arbitro ha sbagliato sul 3-3, la punizione non c’era»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.16.26

Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Gol Pierozzi non era da annullare. Le telecamere non aiutano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file5 (62)

Sampdoria-Palermo, Ceccaroni: «Un punto da grande squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Non si lascia la Juve. Zamparini? A Palermo fece un mercato strepitoso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.07 (1)

Gazzetta dello Sport: “Palumbo top, Di Marco promosso. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 074211

Gazzetta dello Sport: “È show a Marassi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.07

Giornale di Sicilia: “Rosa, difesa in tilt ma Palumbo illumina. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 070019

Giornale di Sicilia: “Palermo, cose da pazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026