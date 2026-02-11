Gazzetta dello Sport: “Palumbo top, Di Marco promosso. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

GENOVA – Un 3-3 spettacolare al Ferraris e voti che premiano qualità e carattere. Nelle pagelle firmate dalla Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Palumbo, trascinatore del Palermo fino all’ultimo minuto.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, Palumbo (7) è il “Top” del match: «Tiene accese le speranze del Palermo sino alla fine, firma gli ultimi due assist». Una prestazione da leader tecnico, capace di illuminare nel momento più complicato.

Tra i rosanero Joronen (5) paga i tre gol subiti, mentre in difesa Peda (5,5) soffre prima di lasciare spazio a Ceccaroni (6,5), decisivo con il gol del 3-3. Bani (6) tiene la linea, Magnani (5,5) alterna buone chiusure a incertezze. Sulle corsie Pierozzi (6,5) spinge con continuità, Augello (6,5) è determinante anche in fase offensiva. A centrocampo Gomes (6) e Ranocchia (6) garantiscono equilibrio, con Segre (6) che entra bene. Johnsen (6,5) crea superiorità, Pohjanpalo (6) lavora per la squadra. Inzaghi (6,5) legge la gara e trova le mosse giuste nel finale.

In casa Sampdoria, secondo la Gazzetta dello Sport, spiccano Begic (7) e Pierini (7), entrambi decisivi nella rimonta doriana. Buona la prova di Henderson (6,5) e Di Pardo (6,5), mentre Martinelli (5,5) e la linea difensiva oscillano nei momenti chiave. Gregucci-Foti (6,5) ottengono risposte importanti dalla squadra.

Direzione di gara affidata a Di Marco di Ciampino (6,5), valutato positivamente dalla Gazzetta dello Sport per la gestione complessiva di una sfida intensa e complicata.

Un pareggio che lascia segnali chiari: talento offensivo e carattere per il Palermo, qualità e crescita per la Sampdoria.

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli 5,5

Hadzikadunic 6

Abildgaard 5,5

Viti 5,5

Di Pardo 6,5

Conti 6 (dal 1’ s.t. Ricci 6)

Henderson 6,5 (dal 30’ s.t. Barak 6)

Cicconi 6

Begic 7 (dal 19’ s.t. Cherubini 7)

Pierini 7 (dal 47’ s.t. Riccio s.v.)

Brunori 6 (dal 19’ s.t. Soleri 5,5)

Panchina: Ghidotti, Coda, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Casalino, Diop

Allenatori: Gregucci-Foti 6,5

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 5

Peda 5,5 (dal 19’ s.t. Ceccaroni 6,5)

Bani 6

Magnani 5,5 (dal 21’ s.t. Le Douaron 5,5)

Pierozzi 6,5

Gomes 6 (dal 1’ s.t. Segre 6)

Ranocchia 6 (dal 39’ s.t. Gyasi s.v.)

Augello 6,5

Palumbo 7

Johnsen 6,5 (dal 39’ s.t. Vasic s.v.)

Pohjanpalo 6

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli

Allenatore: Inzaghi 6,5

Arbitro: Di Marco di Ciampino 6,5