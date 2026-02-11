Calzone: “I conti alla fine. Il punto di giornata in Serie B”

GENOVA – Una delle gare più belle del turno infrasettimanale si trasforma, sotto una pioggia battente e su un terreno pesante, in uno spettacolo di emozioni e ribaltamenti. Sampdoria e Palermo chiudono sul 3-3 al “Ferraris”, al termine di una sfida che conferma quanto la corsa alla Serie A sia tutt’altro che scritta.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, è una partita «avvincente e bellissima», non solo per il Palermo ma anche per una Sampdoria capace di mettere alle corde la squadra di Inzaghi prima di essere riacciuffata dalla doppia rimonta rosanero. Pippo, reduce da undici risultati utili consecutivi, rischia grosso: il vantaggio fortunoso non spezza l’equilibrio di un match segnato anche da due reti annullate dal VAR.

Nell’analisi firmata da Tullio Calzone per il Corriere dello Sport emerge un concetto chiaro: in questo campionato non esistono pasti gratis. I 19 punti di differenza in classifica non bastano a rendere scontata una sfida tra due piazze storiche, così come due gol di vantaggio non garantiscono tranquillità quando di fronte c’è un Palermo determinato e orgoglioso.

Se ne accorgono Foti e Gregucci, dopo aver visto i loro uomini barcollare e poi subire la reazione siciliana. Decisive le incursioni dell’ex Augello e di Ceccaroni, senza dimenticare l’occasione sfiorata da Pierozzi. Da un momento di inspiegabile smarrimento a una reazione compatta e rabbiosa: il Palermo si ricompatta e porta a casa un punto prezioso, non solo per la classifica ma anche per il morale.

Come evidenzia ancora Tullio Calzone sulle colonne del Corriere dello Sport, il valore reale di questo pareggio si misurerà alla luce dei risultati delle rivali: il Monza impegnato contro Castori, tecnico che non concede sconti, e il Frosinone atteso al “Partenio” da Biancolino, chiamato al riscatto. Intanto il Venezia cade in casa contro il Modena di Sottil e la vetta torna a essere terreno di battaglia, con Bianco che mette nel mirino Stroppa, inciampato tra le mura amiche.

Il quadro che ne esce, come rimarca Tullio Calzone nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, è quello di una Serie B apertissima, dove ogni turno può riscrivere gerarchie e ambizioni. Per la Serie A la strada resta in salita per tutti: la volata è appena iniziata e nessuno può permettersi distrazioni.