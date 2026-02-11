Corriere dello Sport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
GENOVA – Finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo al “Ferraris”, una gara intensa e ricca di episodi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il pareggio fotografa l’equilibrio di una sfida combattuta fino all’ultimo respiro, con protagonisti inattesi e cambi determinanti.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, nella Sampdoria il migliore è Begic (7), incisivo tra le linee e decisivo nel momento chiave della ripresa. Stesso voto per Pierini (7), autore di una prestazione brillante. Buona la prova di Henderson (6,5), mentre Abildgaard (5,5) paga qualche incertezza di troppo in fase difensiva. In panchina Gregucci (6,5), capace di scuotere i suoi dopo l’intervallo.

In casa Palermo, il Corriere dello Sport premia Palumbo con un 7,5: è lui il faro della manovra rosanero, qualità e personalità al servizio della squadra. Determinante l’ingresso di Ceccaroni (7), che cambia volto alla difesa e lascia il segno. Bene anche Pierozzi (6,5) e Augello (6,5), mentre Ranocchia (5,5) fatica a trovare continuità. Sufficienza per Pohjanpalo (6), prezioso nel lavoro sporco.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport nella ricostruzione del match, la direzione di gara di Di Marco di Ciampino (6) è nel complesso ordinata, con il supporto al Var di Di Paolo e dell’Avar Monaldi.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli 6; Hadzikadunic 6, Abildgaard 5,5, Viti 6; Di Pardo 6,5, Conti 6 (1’ st Ricci 6), Henderson 6,5 (30’ st Barak 5,5), Cicconi 6; Begic 7 (18’ st Cherubini 7), Pierini 7 (47’ st Riccio sv); Brunori 6,5 (18’ st Soleri 5,5). A disp.: Ghidotti, Coda, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Diop, Casalino. All.: Gregucci 6,5.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen 6; Peda 5,5 (17’ st Ceccaroni 7), Bani 6, Magnani 6 (22’ st Le Douaron 6); Pierozzi 6,5, Gomes 6 (1’ st Segre 6), Ranocchia 5,5 (38’ st Vasic sv), Augello 6,5; Palumbo 7,5, Johnsen 6,5 (38’ st Gyasi sv); Pohjanpalo 6. A disp.: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli. All.: Inzaghi 6,5

