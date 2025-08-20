Palermo-Reggiana: raggiunta quota 23.452 spettatori

Si disputerà sabato 23 agosto la prima partita del campionato del Palermo, che vedrà i rosanero contrapposti alla Reggiana. Da ieri sono in vendita i biglietti per l’evento, e il dato è già stupefacente. Sono infatti 23.452, per il momento, i cuori rosanero che saranno presenti al Renzo Barbera per sostenere la propria squadra del cuore.

In questi giorni sta crescendo l’attesa per il debutto in campionato dei rosanero. Il club di Viale del Fante è circondato da un forte entusiasmo da parte della piazza, e il Renzo Barbera sa dare quel qualcosa in più alla formazione di casa. Quello che è previsto è un dato spettatori enorme per la categoria, ed è ancora soltanto mercoledì.

