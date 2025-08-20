Padova, vicino il colpo Lasagna: pronto un biennale

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Padova è a un passo dall’ingaggio di Kevin Lasagna, reduce dall’ultima stagione al Bari con 7 gol in 34 presenze. Il club veneto avrebbe superato la concorrenza di Reggiana, Mantova, Virtus Entella e Salernitana, trovando l’accordo per un biennale.

L’Hellas Verona, proprietaria del cartellino, contribuirà al pagamento dell’ingaggio dell’attaccante classe ’92, pronto così a tornare protagonista in Serie B con la maglia biancoscudata.