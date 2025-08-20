Bari, per Antenucci c’è il diritto di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Novità sull’affare che potrebbe portare Mirko Antenucci a vestire la maglia del Bari. Secondo quanto riportato da RadioBari, i galletti pare siano riusciti a strappare allo Spezia anche il diritto di riscatto.

Dunque l’attaccante non arriverà più con un prestito secco, ma i pugliesi avranno la possibilità di acquistare a fine stagione, a titolo definitivo, il trequartista per una cifra vicina ai 600.000 euro. Il classe ’99 riabbraccerà così mister Fabio Caserta, dopo l’avventura vissuta insieme al Cosenza.

