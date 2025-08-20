Cesena, preso lo svincolato Oliveri

Arriva un’importante ufficialità in casa Cesena: i romagnoli si sono aggiudicati le prestazioni sportive dell’attaccante ex Venezia Marco Oliveri. A comunicarlo è la Lega B, attraverso l’apposita sezione sui propri canali ufficiali. L’attaccante ha firmato un contratto triennale ed è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei bianconeri.

Classe ’99, Oliveri era rimasto svincolato dopo aver rescisso il contratto che lo legava alla Triestina. Il centravanti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, si è separato dalla società giuliana a causa di presunte inadempienze contrattuali nei suoi confronti. Adesso è pronto a questa nuova avventura a Cesena.