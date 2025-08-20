Bari, fatta per il ritorno di Castrovilli

Agosto 20, 2025
Castrovilli

Castrovilli fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Il Bari è al lavoro per rinforzare la sua rosa, in particolare è molto vicino ad aggiudicarsi un importante colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il ritorno di Gaetano Castrovilli in biancorosso dopo 8 anni. Il centrocampista svolgerà nella giornata di domani le visite mediche.

Dopo le esperienze in Serie A con Fiorentina e Lazio, e quella della passata stagione con il Monza in cui ha collezionato appena 12 presenze, Castrovilli era rimasto svincolato essendo scaduto il suo contratto con i viola. Adesso è pronto ad affrontare questa nuova avventura in Serie B con i galletti.

