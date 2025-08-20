Palermo, Ballardini racconta: «Quando vinsi 500 euro in una scommessa con Zamparini…»

Intervenuto ai microfoni di SportItalia, l’ex allenatore del Palermo Davide Ballardini ha raccontato un simpatico aneddoto risalente al 2016/17, nel quale è coinvolto anche l’ex presidente dei rosanero Maurizio Zamparini. I due, durante una cena a Mondello, hanno discusso su quale allenatore avesse sostituito Ballardini nella stagione 2008/09.

«Mi dia la mano, ci giochiamo 500 euro e vedrà che ho ragione io», questa la proposta fatta dall’ex patron rosanero, sicuro che la memoria non lo stesse tradendo. Non tirandosi indietro, mister Ballardini accettò la scommessa e, cercando su Wikipedia, alla fine la vinse lui.

L’allenatore racconta poi che fine fecero i soldi di quella scommessa: «I 500 euro che io vinsi, più altrettanti 500 euro che tirò fuori il presidente, li demmo in beneficenza a Biagio Conte».

Di seguito il video:

