Corriere dello Sport: “Palermo-Reggiana, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Emergenza difensiva per il Palermo alla vigilia della sfida contro la Reggiana. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Gomes e Di Francesco non recuperano, lasciando Inzaghi con poche alternative dietro. L’allenatore rosanero spera di avere almeno Peda a disposizione per la panchina, mentre in avanti Gyasi e Brunori sono i principali candidati per agire alle spalle di Pohjanpalo. Palumbo dovrebbe partire fuori, pronto a subentrare a gara in corso.

Palermo, Peda recuperato per la Reggiana: ancora in dubbio Gomes

Le scelte di Inzaghi

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1: Bardi tra i pali; Diakitè, Bani e Ceccaroni in difesa; Pierozzi e Augello sulle corsie, Segre e Ranocchia centrali; Brunori e Gyasi alle spalle del finlandese Pohjanpalo. In panchina Cutrona, Di Bartolo, Nicolosi, Avena, Peda, Palumbo, Vasic, Blin, Le Douaron e Corona.

Reggiana, Rozzio resta in dubbio

Sul fronte granata, come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Dionigi sembra orientato a ripartire dallo stesso undici visto in Coppa a Empoli. Restano indisponibili Sampirisi, Urso e Girma, mentre Rozzio è da valutare ma al massimo dovrebbe andare solo in panchina. La probabile Reggiana si dispone anch’essa con il 3-4-2-1: Motta in porta; Libutti, Papetti e Bonetti in difesa; Rover e Bozzolan sugli esterni, Reinhart e Bertagnoli in mezzo; Tavsan e Portanova alle spalle di Gondo. A disposizione Seculin, Enza, Rozzio, Meroni, Stulac, Vallarelli, Basili, Mendicino, Marras, Novakovich, Maisterra, Conté e Cavaliere.

Ultimissime

Peda

Manfredi Esposito Agosto 22, 2025

